کارشناس هواشناسی: هوای مازندران، تا پایان هفته صاف و آفتابی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه ۱۲ آبان شاهد بارش‌های پراکنده در استان هستیم البته بارش‌ها از دو شب قبل در استان آغاز شد و تاکنون از وزرا محله محمودآباد ۳۵ میلی‌متر، بازار خیل میاندورود ۱۶ و دارابکلا ۱۵ میلی‌متر باران گزارش شد.

فرجی افزود: تا ظهر امروز بارندگی در استان ادامه دارد و به تدریج از بعد از ظهر امروز از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

وی تصریح کرد: از امروز دوشنبه تا پایان هفته سامانه بارشی قابل توجه در استان نخواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از سه‌شنبه تا جمعه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه ابری خواهد بود و از نظر دمایی در طول روز مقداری افزایش دما را خواهیم داشت و شب‌ها قدری خنک‌تر می‌شود.

به گفته فرجی دریا از امروز تا آخر وقت سه‌شنبه مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.