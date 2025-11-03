فرماندار شوشتر از اختصاص هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع آلایندگی پرداختی به شهرداری این شهرستان برای ساخت مسیر‌های دسترسی پل چهارم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش قنبری گفت: یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع آلایندگی پرداختی به شهرداری این شهرستان، برای احداث رمپ و لوپ‌های پل چهارم شوشتر وارد مرحله اجرایی شد و اعتبارات لازم طی ۲ سال برای انجام تعهدات شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در بهبود جریان ترافیکی و تسهیل دسترسی در مسیر‌های ورودی و خروجی شهر افزود: این اعتبار با دستور استاندار خوزستان و پیگیری نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی تامین شد.

قنبری اظهار داشت: این مبلغ طی ۲ سال برای انجام تعهدات شهرداری شوشتر در این طرح پرداخت خواهد شد.

فرماندار شوشتر اعلام کرد مقدمات اجرایی طرح فراهم شده و عملیات کلنگ‌زنی پل چهارم در آینده نزدیک انجام می‌شود.

وی می‌گوید: با اجرای این طرح مهم، بخشی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف شده و مسیر‌های ارتباطی در محدوده شهری شوشتر ایمن‌تر و روان‌تر شود.