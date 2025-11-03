پخش زنده
به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، سینماها فردا ۱۳ آبان از صبح تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سینماهای سراسر کشور فردا سهشنبه ۱۳ آبان به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) از صبح تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند.
سینماها فردا فعالیت خود را از ساعت ۱۷ به صورت نیمبها آغاز میکنند.
در حال حاضر فیلمهای «آقای زالو»، «یوز»، «غریزه»، «قسطنطنیه»، «بچه مردم»، «ناجورها»، «لاکپشت»، «گوزنهای اتوبان»، «سالن ۴»، «مرد عینکی»، «مجنون»، «زن و بچه» و «ملکه آلیشون» روی پرده هستند.