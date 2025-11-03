معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیر با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، هشدار داد که ناپایداری‌های شبکه می‌تواند موجب خروج منابع تجدیدپذیر از مدار و تهدید پایداری شبکه برق کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشید نجاتی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیر، امروز در نشست ذخیره ساز‌های انرژی و نقش آنها در جبران ناترازی انرژی و پایداری شبکه که در سومین روز از نمایشگاه دستاورد‌های جهاددانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اهمیت منابع ذخیره‌ساز انرژی در کشور، گفت: ضرورت استفاده از منابع ذخیره‌ساز انرژی وجود دارد تا بتوانیم ناترازی‌های انرژی را مدیریت کنیم و مصرف شبانه را به پیک روزانه منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر نیازمند توجه ویژه است، افزود: هر ناپایداری در شبکه باعث می‌شود منابع انرژی تجدیدپذیر به منظور حفاظت از خود، از شبکه خارج شوند و این مسأله می‌تواند تهدیدی برای پایداری شبکه باشد.

انتخاب فناوری مناسب ذخیره‌سازی

نجاتی با اشاره به اهمیت انتخاب فناوری مناسب ذخیره‌سازی انرژی بیان کرد: برای تکنولوژی ذخیره‌سازی، باتری‌های لیتیوم-یون به دلیل سرعت شارژ بالا، ظرفیت مناسب ذخیره انرژی و طول عمر چرخه‌ای مطلوب، گزینه مناسبی هستند.

وی افزود: یکی دیگر از منابع ذخیره‌سازی که اخیراً مطرح شده، باتری‌های وانادیوم-بیس است که در کشور‌هایی مانند چین و ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان مزایای باتری‌های وانادیوم ادامه داد: این باتری‌ها طول عمر چرخه‌ای بسیار بالایی دارند و می‌توانند چند ده هزار سیکل را تحمل کنند. همچنین ظرفیت ذخیره‌سازی بالاتر و امنیت عملیاتی بالاتری نسبت به باتری‌های لیتیوم-یون دارند. از سوی دیگر، چگالی انرژی آنها پایین‌تر است و به فضای بیشتری نیاز دارند، اما به دلیل منابع موجود داخل کشور، از جمله معادن وانادیوم در منطقه آذربایجان، گزینه مناسبی برای توسعه ملی محسوب می‌شوند.

گسترش ذخیره‌ساز‌ها در شبکه انرژی تجدیدپذیر

نجاتی با تأکید بر نیاز به توسعه منابع ذخیره‌ساز گفت: برای استفاده بهینه از انرژی‌های خورشیدی و بادی کشور، لازم است تمامی این منابع به سامانه‌های ذخیره‌سازی مجهز شوند.

وی افزود: با توجه به الزامات فنی و موجودی منابع داخلی، باید علاوه بر لیتیوم، به توسعه باتری‌های وانادیوم نیز توجه کنیم تا ظرفیت شبکه در آینده تقویت شود.

وی در پایان با اشاره به تحقیقات داخلی در این حوزه تأکید کرد؛ توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی، هم از نظر فناوری و هم از منظر منابع داخلی، یک الزام برای پایداری و بهره‌وری شبکه برق کشور است.