پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ کودک در خراسان جنوبی از ابتدای سال غربالگری بینایی و شنوایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما جامعه هدف اجرای طرح غربالگری در استان را ۵۳ هزار و ۹۸۷ نفر اعلام کرد و گفت: در شش ماهه اول سال، ۱۱هزار و ۳۲ کودک در خراسان جنوبی غربالگری بینایی شدند.
گازرانی افزود: از این تعداد ۳۵۰ نفر برای مداخلات بیشتر به کارشناس بینایی سنجی و از بین آنها ۱۸ نفر به چشم پزشک ارجاع شدند.
وی گفت:با توجه به آغاز سراسری و فراگیر اجرای برنامه از ابتدای آبانماه، مراحل تشخیصی و مداخلهای و غربال صد درصدی بینایی در شش ماهه دوم سال با برنامه ریزی هر چه بیشتر در حال انجام است؛ بنابراین از خانوادهها انتظار میرود برای غربال بینایی فرزند خود به پایگاههای تحت نظارت سازمان بهزیستی، مراکز بهداشتی، مراکز مثبت زندگی، مراکز پیش دبستانی و کودکستانها مراجعه کنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت:همچنین از ابتدای سال طرح غربالگری شنوایی کودکان پیش دبستانی(۳ تا ۵ سال) ۶هزار و ۵۰۰ نفر را زیر پوشش قرار داده که ۷۳ نفر دارای افت شنوایی (حسی – عصبی و آمیخته)، ۳۷۵ نفر دارای افت انتقالی، ۲۴۵ نفر دارای جرم گوش، ۹ نفر نیازمند سمعک و نیازمند مداخلات توانبخشی بموقع و ۸ نفر دریافت کننده سمعک دولتی شناسایی شدند.