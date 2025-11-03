داستان بلاتکلیفی یک پل پس از ۱۸ سال
ساخت پل ارتباطی روستاهای کشتلی و گنجافروز شهرستان بابل که ۱۸ سال قبل مصوب شده بود همچنان نیمهتمام مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ یدالله تقیپور، از معتمدین روستای کشتلی بابل، از تأخیر طولانی در تکمیل پل ارتباطی بین روستاهای کشتلی و گنجافروز گلایه کرد و گفت: با وجود احداث پایهها از سال ۱۳۸۶، هنوز عرشه این پل ارسال نشده است و اهالی روستاها مجبورند ده کیلومتر مسیر اضافی را برای رسیدن به مزارع خود طی کنند.
او افزود: در سال ۸۶ پایههای پل ساخته شد و وزارت راهوشهرسازی قول ارسال عرشه ۴۵ متری را داده بود، اما متأسفانه این بخش هرگز به منطقه نرسید و علت آن تاکنون مشخص نشده است.
تقی پور با بیان اینکه این موضوع بارها از طریق مکاتبات رسمی با دفتر فنی راههای کشور و مدیران کل وقت استان پیگیری شده و به نتیجه نرسیده است، ادامه داد: حدود دو هزار خانوار ناچار هستند برای رفتوآمد و حمل محصولات کشاورزی مسیر ده کیلومتری را طی کنند در حالی که با ساخت پل این مسیر فقط ۵۰۰ متر است.
اهالی روستا از مسئولان وزارت راه و ادارهکل راهداری مازندران خواستند با توجه به آماده بودن پایهها و دیوارهای پل، این طرح قدیمی به سرانجام برسد تا ارتباط میان دو بخش برقرار شده و فشار ترافیکی مسیر بابل تهران نیز کاهش یابد.