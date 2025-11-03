سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اعتراف‌های مدیر اطلاعات ملی آمریکا به دخالت در دیگر کشور‌ها گفت: مداخله کاخ سفید در امور دیگر کشورها، تبعات خشونت باری داشته است، اما سیاستمداران آمریکا از این مسئله درس نگرفته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بقایی درباره افشای ایمیل‌های جفری اپستین که پیش از مرگش خواستار حمله به ایران شده بود اظهار داشت: این قبیل تلاش ها، جدید نیست، اما نکته قابل توجه این است که فردی که سابقه قاچاق جنسی دارد چنین درخواستی کرده است.

وی به سوء سابقه خشونت بار دخالت‌های آمریکا در امور داخلی دیگر کشور‌ها اشاره و تاکید کرد: افکار عمومی در آمریکا و غرب باید به این واقعیت پی ببرند که این سیاست‌ها چه تبعات ناگواری دارد و به آشوب منجر می‌شود.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین با اشاره به ادامه نسل کشی در غزه باوجود ادعای برقراری آتش بس گفت: از زمان آتش بس تاکنون، بیش از ۲۰۰ غیرنظامی فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که این، مسئولیت ضامن‌های آتش بس را سنگین‌تر کرده است.

آقای بقائی همچنین با اشاره به روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه روزنامه نگاران گفت: رژیم صهیونیستی در بیش از دوسال نسل کشی در غزه ۲۷۰ خبرنگار را به قتل رسانده است.

وی درباره افشای تعرض به اسرای فلسطینی هم گفت: به نظر می‌رسد سیاست مصونیت بین الملی رژیم صهیونیستی در داخل جامعه صهیونیستی هم درجریان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین انتشار برخی خبر‌ها را درباره موضوع مذاکره با آمریکا در سفر معاون سیاسی وزیر خارجه به عمان، غیردقیق دانست و تاکید کرد: در سفر آقای تخت روانچی به عمان، هیچ پیام رسمی دریافت نکرده‌ایم. آقای بقائی افزود: این که واسطه‌ها به تلاش‌های شان ادامه دهند موضوع عجیبی نیست، اما به معنی آغاز مذاکرات نیست.

تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب، مخل امنیت بین المللی

سخنگوی وزارت امور خارجه، تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر را مخل صلح و امنیت بین المللی دانست.

آقای بقایی در نشست خبری درباره ماجراجویی نظامی آمریکا در قبال ونزوئلا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد: هیچ کشوری مجاز نیست به این بهانه، تمامیت سرزمینی کشور دیگری را هدف قرار دهد. تهدید‌های آمریکا مغایر با اصول منشور ملل متحد در منع توسل به زور است و می‌تواند مروج رویه‌ای خطرناک در جهان باشد.

وی درباره مواضع اخیر کشور‌های عرب منطقه درباره توافق ایران و آمریکا به عنوان حلقه مفقوده امنیت منطقه و تلاش برای میانجیگری هم گفت: تردیدی نیست که کشور‌های منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که تهدید اصلی و فعال برای امنیت منطقه، رژیم صهیونیستی است. این اجماع وجود دارد که امنیت منطقه نیازمند همکاری همگانی است و اظهارات وزیر امور خارجه عمان نیز همین را نشان می‌دهد.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی درباره اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت: تاکید آقای گروسی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب وظایف تخصصی این نهاد است و آژانس باید به این رویه پایبند باشد.

آقای بقائی درباره برگزاری مسابقه‌های جام جهانی فوتبال در آمریکا هم ابراز امیدواری کرد: میزبانان این رویداد ورزشی به وظایف شان به دور از انگیزه‌های سیاسی عمل کنند و وزارت خارجه همه توانش را برای هماهنگی‌های لازم انجام خواهد داد.

وی افزود: تعهد‌های فیفا هم در این باره روشن است؛ امیدواریم در روند صدور روادید، کارشکنی نشود و نمایندگان ایران در قرعه کشی گروه بندی شرکت کنند.