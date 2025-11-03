به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مجتبی ظفری‌پور گفت : این طرح همزمان در سطح کشور با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت کلید خورده است و هدف آن حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و خانگی به‌عنوان یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه است.

وی با اشاره به محورهای اجرای این طرح افزود: طرح در رشته‌هایی همچون پوشاک، صنایع غذایی و گیاهان دارویی اجرا می‌شود و هدف آن توانمندسازی واحدهای کوچک و خانگی در مراحل تولید، تأمین مالی و فروش است. در گام نخست، حوزه پوشاک آغاز شده است.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خوزستان عنوان کرد :در این طرح در بخش تولید، واحدهای کوچک به کارگاه‌های بزرگ‌تر متصل می‌شوند تا از ظرفیت خالی این کارگاه‌ها استفاده شود. بدین ترتیب تولیدکنندگان خانگی می‌توانند بخشی از نیاز تولیدی واحدهای بزرگ را تأمین کنند و از این طریق وارد زنجیره تولید حرفه‌ای شوند.

ظفری پور تأکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی واحدهای کوچک و خانگی، تأمین سرمایه در گردش است. در همین راستا مقرر شده با همکاری صندوق ضمانت تعاون و بانک تجارت، تسهیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در قالب برات الکترونیکی و با بازپرداخت چهارماهه در اختیار این واحدها قرار گیرد. این طرح تاکنون در سه استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله شناسایی واحدها هستیم و فرم‌های ثبت‌نام الکترونیکی از طریق وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir در دسترس است. واحدهای کوچک، خانگی و بزرگ در حوزه پوشاک باید با مراجعه به این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند تا در قالب طرح طاها، ارتباط آن‌ها با یکدیگر برقرار شود.

ظفری‌پور در خصوص بازاریابی و فروش محصولات نیز گفت: یکی از اهداف این طرح، اتصال تولیدکنندگان به شبکه‌های فروش بزرگ است تا محصولات پوشاک خوزستان در بازارهای گسترده‌تری عرضه شود. همچنین در نظر داریم با همکاری شهرداری‌ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، بازارچه‌های عرضه مستقیم پوشاک را در سطح استان راه‌اندازی کنیم.