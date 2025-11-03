به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرهنگ موسی بهاری گفت: برای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم، مأموران انتظامی بخش سیمینه، پس از دریافت اخباری مبنی بر حمل غیرمجاز آرد نانوایی، سه دستگاه وانت سایپا را در محور‌های خروجی بوکان شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، بیش از ۶ تن آرد نانوایی فاقد مجوز حمل کشف شد. در پی این عملیات، سه دستگاه وانت به دلیل حمل آرد نانوایی خارج از شبکه توزیع رسمی توقیف و سه راننده به عنوان متهم، همراه با پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.