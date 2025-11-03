مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت:پیش از آن، سازنده واقعی کنتور هوشمند در کشور وجود نداشت، اما امروز به همت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، به فناوری کنتور هوشمند در تراز جهانی دست یافته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن مظلوم فارسی‌باف امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان) در رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان با هدف تحول دیجیتال در صنعت گاز به‌عنوان سومین رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: امیدواریم این رویداد سرآغازی برای اقدام‌های مؤثر و موفق در مسیر تحول فناوری باشد. هدف از برگزاری این رویداد‌ها فقط نمایش یا گردهمایی نیست، بلکه پیاده‌سازی نظام جدید حاکمیتی در شرکت ملی گاز ایران با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع نیاز‌های راهبردی شرکت ملی گاز ایران است.

وی با اشاره به اینکه در نخستین رویداد، ۲۹ کالا و تجهیز فناورانه به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شد، گفت: توانستیم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اقلام راهبردی و فناوری‌های مورد نیاز را با وجود تحریم‌های ظالمانه توسعه فناورانه بومی دهیم.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه دومین رویداد با محوریت استقرار نظام هوشمند در حوزه اندازه‌گیری گاز طبیعی و توزیع برگزار شد، ادامه داد: پیش از آن، سازنده واقعی کنتور هوشمند در کشور وجود نداشت، اما امروز به همت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، به فناوری کنتور هوشمند در تراز جهانی دست یافته‌ایم. بخشی از این پروژه در حوزه امنیت سایبری در حال پیگیری است و با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شرکت ملی گاز ایران تکمیل می‌شود.

فارسی‌باف در پایان با اعلام اینکه جریان پایدار، مطمئن و ایمن گاز طبیعی در کشور، حاصل تلاش جمعی کارکنان شرکت ملی گاز ایران است، بیان کرد: امیدواریم با ادامه این مسیر، نظم نوین ارتقای فناوری‌های شرکت ملی گاز ایران شکل گیرد و این رویداد نقطه آغاز تحولی بزرگ در این عرصه باشد.

در ادامه این برنامه سعید پاک‌سرشت با اعلام اینکه حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی از مهم‌ترین الزام‌ها در مسیر تحول دیجیتال است، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال نقش مهمی دارند. شرکت‌های فعال در این عرصه باید از قوانین و مقررات بالادستی، محدودیت‌های امنیتی و نحوه ارتباط میان داده‌ها آگاهی کامل داشته باشند.

وی شفاف‌سازی این الزام‌ها را شرط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه دانست و تأکید کرد: آگاهی از این الزام‌ها سبب می‌شود فعالیت شرکت‌ها بر پایه اصول مشخص و قابل اعتماد پیش برود. همچنین دستگاه‌های حاکمیتی موظف‌اند مسیر اجرای این سیاست‌ها را تسهیل کرده و زمینه را برای فعالیت مؤثر و قانون‌مند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر دو رکن اساسی در مسیر تحول دیجیتال بیان کرد: ایجاد یکپارچگی داده‌ها میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای شکل‌گیری ارتباطی منطقی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، همچنین تدوین و اجرای شفاف مقررات بالادستی در زمینه امنیت و حریم داده‌ها دو رکن اساسی در این مسیر است.

پاک‌سرشت با اشاره به نشست‌های متعدد برگزار شده در حوزه سیاستگذاری تحول دیجیتال در شرکت ملی گاز ایران گفت: این رویداد نیز یکی از گام‌های عملی در ادامه همان مسیر محسوب می‌شود. این رویداد با هدف فرهنگ‌سازی، ارتقای دانش سازمانی و توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان طراحی شده و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مؤثر برنامه‌های تحول دیجیتال در صنعت گاز کشور باشد.