به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه این شرکت در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نزدیک به هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس داشت که نزدیک هزار دستگاه در خطوط فعال بودند، گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد، از سال ۱۳۹۲ به بعد اتوبوس جدیدی وارد شهر نشده بود و آمار نزدیک به صفر بود.

احمدقیومی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری با نگاه ویژه شهردار تهران به حمل و نقل عمومی، کاستی‌ها تقریباً جبران شد. در ماده پنجم برنامه چهارم توسعه تکالیفی در حوزه حمل و نقل شهری به ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی مشخص شده و امروز به آن سمت حرکت می‌کنیم و اتفاقات بسیار خوبی نسبت به دوره قبل در این حوزه رخ داده است.

وی با اشاره به عقد قرارداد‌هایی در شرکت واحد اتوبوسرانی در دوره ششم، یادآور شد: تعدادی از این اتوبوس‌ها در شهر مزین به شعار «این اتوبوس با پول عوارض شما خریداری شده است» در حال فعالیت هستند. این روند همچنان ادامه دارد و قرارداد‌ها با شرکت‌های داخلی نیز همچنان منعقد می‌شود و اتوبوس‌ها را به تدریج تحویل می‌گیریم. تا امروز ۶۰ درصد اتوبوس‌ها تحویل داده شده و مابقی نیز به تدریج تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های شهر تهران رفتن به سمت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود، تصریح کرد: این روند در دوره ششم تسریع و تسهیل شد و با وجود مسائل و مشکلات، تصمیمات مدبرانه باعث شد در شهر تهران ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در اختیار داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اعلام اینکه در گذشته اتوبوس‌های نیمه برقی در پایتخت وجود داشت که این روند ادامه پیدا نکرد و به تدریج از مدار خارج شدند، خاطرنشان کرد: حل مسائل و مشکلات به دلایلی انجام نشد و اتوبوس‌های نیمه برقی از مدار خارج شدند تا امروز که اتوبوس‌های تمام برقی با انجام مطالعات وارد شهر شدند. مفتخریم که بگوییم نزدیک به ۵۰ درصد ناوگان هسته مرکزی شهر تهران را با اتوبوس‌های برقی پوشش دادیم.

وی ادامه داد: هسته مرکزی شهر از آلودگی هوا و ترافیک بیشتری رنج می‌برد؛ در این دوره مدیریت شهری با تدابیر شهردار تهران به سمت برقی سازی رفتیم و تأمین اتوبوس‌های برقی به صورت عملیاتی انجام شد.

قیومی با بیان اینکه تا پایان سال با تأمین ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی در ۱۰ خط دیگر به دنبال رسیدن به عدد ۱۰۰ درصدی استفاده از اتوبوس‌های برقی با اولویت هسته مرکزی شهر هستیم، خاطرنشان کرد: تمام اتوبوس‌های ناوگان ملکی به غیر از خطوط بی. آر. تی نوسازی شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته تا پایان سال نوسازی ۱۰۰ درصد اتوبوس‌ها را در تمام دستگاه‌های خطوط بی. آر. تی خواهیم داشت. ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی خریداری شده نیز تا پایان سال وارد شهر خواهند شد. میانگین عمر اتوبوس‌های بی. آر. تی بیش از ۱۰ سال است.

قیومی تأکید کرد: تلاش بر این بود که سامانهدسرمایشی این اتوبوس‌ها فعال باشد؛ هرچند نمی‌توان از اتوبوس‌هایی با عمر ۱۶ سال انتظار داشت به خوبی در شهر فعال کنند. در راستای نوسازی اتوبوس‌های خطوط تندرو، علاوه بر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین ۳۵۰ دستگاه تمام برقی هایگر و ۷۵ دستگاه متروباس ۲۶ متری وارد این خطوط خواهند شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: چندین سال پیش ۴ دستگاه مترو باس خریداری شده بود ولی به دلایل مختلفی از آنها استفاده نشده بود. یکی از راه هایی که در ساعت اوج ترافیک مسافران‌ را به سهولت جابجا کند استفاده از مترو باس های ۲۶متری است . هر ۷۵ دستگاه متروباس خریداری شده برقی هستند. در واقع ۶۰ درصد از اتوبوس های خطوط تندروی ما برقی می شوند و باید ترکیبی از اتوبوس های برقی و دیزلی را در شهر استفاده کنیم.

وی بیان کرد: اتوبوس های متری ما با هر بار شارژ، ۲۸۰ کیلومتر را طی مسیر می کنند و در شب شارژ می شوند و در بحث مصرف برق مشکلی ایجاد نمی کنند. همچنین به دنبال تکمیل مجموعه سبد شرکت واحد از محصولات مختلف هستیم. در بحث ناوگان ۱۲ متری نوسازی آن در حال پایان یافتن است و برای اولین بار است که با این حجم این کار انجام می شود و تمام این اتوبوس ها توسط شهرداری خریداری می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اضافه کرد: نوسازی ناوگان بی.ار.تی کامل خواهد شد و برقی شدن ۶۰ درصد ناوگان بی. ار. تی ما اتفاقی است که برای اولین بار رخ می دهد .

قیومی با بیان اینکه باید ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی تحویل بگیریم تا سرفاصله خطوط کاهش یابد، گفت: چهار هزار و ۵۰۰ ایستگاه در خطوط وجود دارد؛ ایستگاه های افزوده شده به دلیل نیازهای ایجاد شده در برخی مناطق بود. با تکمیل طرح پژوهشی تمام این موارد مورد بازبینی قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خطوط ویژه تندرو دچار مسائلی است که مردم شاهد آن هستند، گفت: خطوط ایزوله نیست و هر چند روز یکبار شاهد حوادثی برای موتورسواران به دلیل تردد در خطوط بی.آر.تی هستیم. رانندگان در این مسیر با سختی مواجه می شوند و خدمات رسانی نیز با چالش مواجه خواهد شد. در حال مذاکره با پلیس هستیم تا این مشکلات در خطوط ویژه کاهش یابد.

قیومی همچنین درباره ترافیک صبحگاهی در خطوط عادی گفت: قرار است برخی خطوط توسط دوربین کنترل شود و برخی خطوط مستحکم تر خواهد شد. بعضی خطوط هم بازبینی می شود. در تلاش هستیم با پیش بینی طرح هایی، مشکل تردد اتوبوس ها در ساعات پر ترافیک را کنترل کنیم.

وی عنوان کرد: خطوط بی‌.آر.تی ما ایزوله نیستند و این مساله مشکلاتی را ایجاد می کند. در بسیاری از شهرهای دنیا خودرو و حتی مسافر از این مسیر عبور نمی کنند. مدیریت این خطوط غیر ایزوله هم مساله ای است که باید تعیین تکلیف شوند تا خدمت رسانی بهتری انجام شود. نظارت ها بر خطوط تندرو را نیز به سمت نظارت هوشمند می بریم و با نصب دوربین ها، خودروی متخلف با جرائم خاص روبرو خواهند شد. در واقع مشکلات با هوشمندسازی چراغ ها و نظارت هوشمند کاهش خواهد یافت.