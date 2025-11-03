با آغاز بارش پراکنده باران از ظهر امروز، دوشنبه در مناطق مختلف خراسان رضوی، چهره مشهد پس از حدود ۱۵۰ روز، بارانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، بارش پراکنده باران، مناطق شمالی و برخی از مناطق مرکزی خراسان رضوی را فرا می‌گیرد.

زهرا مبشری افزود: این بارش‌ها در ارتفاعات به شکل برف و باران است و حجم بارش باران در مناطق کوهستانی بیشتر خواهد بود.

وی بیان کرد: ماندگاری هوای سرد و کاهش اندک گرد و غبار از دیگر پدیده‌های جوی استان در روز‌های آینده خواهد بود.

به گفته او، در شبانه روز گذشته، فریمان با یک درجه سلسیوس سردترین و بردسکن با ۲۶ درجه گرمترین شهرستان‌های استان بوده‌اند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۹ تا ۲۵ درجه را پشت سر گذاشته است.

دمای کنونی مشهد ۱۲ درجه سلسیوس است که امروز بین پنج تا ۱۴ درجه در نوسان خواهد بود.