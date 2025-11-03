بارش باران در مشهد پس از ۱۵۰ روز
با آغاز بارش پراکنده باران از ظهر امروز، دوشنبه در مناطق مختلف خراسان رضوی، چهره مشهد پس از حدود ۱۵۰ روز، بارانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر طبق پیشبینیهای انجام شده، بارش پراکنده باران، مناطق شمالی و برخی از مناطق مرکزی خراسان رضوی را فرا میگیرد.
زهرا مبشری افزود: این بارشها در ارتفاعات به شکل برف و باران است و حجم بارش باران در مناطق کوهستانی بیشتر خواهد بود.
وی بیان کرد: ماندگاری هوای سرد و کاهش اندک گرد و غبار از دیگر پدیدههای جوی استان در روزهای آینده خواهد بود.
به گفته او، در شبانه روز گذشته، فریمان با یک درجه سلسیوس سردترین و بردسکن با ۲۶ درجه گرمترین شهرستانهای استان بودهاند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۹ تا ۲۵ درجه را پشت سر گذاشته است.
دمای کنونی مشهد ۱۲ درجه سلسیوس است که امروز بین پنج تا ۱۴ درجه در نوسان خواهد بود.