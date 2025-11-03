به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دشمنی آمریکا با کشور‌های مستقل ریشه‌ای به درازای تشکیل این کشور دارد

دخالت‌های بی شمار این کشور در سایر کشور‌ها در طول سالیان گذشته دلیلی آشکار بر خوی استعماری این کشور است.

دخالت این کشور در کودتای ۲۸ مرداد و استفاده از ابزار‌های مختلف برای براندازی انقلاب اسلامی ایران و اخیرا کمک این کشور به رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه بارزترین دخالت و تهاجم مستقیم به کشور ما ایران است



۱۳ آبان روزی که به نام استکبار ستیزی و روز دانش آموز نام گذاری شده است دانش آموزان مدرسه «علامه حلی نهاوند»این روز را با نوشتن یادداشت‌ها و دلنوشته‌هایی یادآوری می‌کنند.