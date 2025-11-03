پخش زنده
مدرسه علمیه الزهرا (س) اراک: در بزرگداشت ۱۳ آبان نشان خواهیم داد سنگ اندازیهای معاندان داخلی و خارجی نمیتواند ملت ایران را در مسیر استکبار ستیزی متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن بیانیه مدرسه علمیه الزهرا (س) اراک به مناسبت بزرگداشت ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار» بدین شرح است:
متحد و استوار، مقابل استکبار؛
اکنون که خوی ددمنشی و کودک کشی اسرائیل غاصب و حمایت اربابش آمریکای جنایتکار بر علیه انسانیت و ایران اسلامی بر همه ملتهای آزاد اندیش جهان عیان گردیده است و آزادی خواهان جهان در اقصی نقاط عالم همصدا با مسلمین جهان صدا به دادخواهی مظلومین بلند کردهاند بر ما طلاب و عموم ملت غیور ایران اسلامی فرض است که امسال نیز بسان سالهای گذشته در روز ۱۳ آبان پرشورتر از گذشته در مراسم این روز بزرگ که تعظیم مقاومت و فداکاریها و رشادتهای تمامی شهدای جبهه مقاومت خصوصاً شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است با شعار محوری، متحد و استوار، مقابل استکبار شرکت نموده و مراتب بیعت مجدد خود با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنهای مد ظله العالی، و انقلاب اسلامی و مراتب تنفر و انزجار خود را از استکبار جهانی خصوصاَ آمریکا و رژیم غاصب، تروریست و کودک کش اسرائیل به گوش جهانیان رسانده و اعلام میداریم: ما طلاب حوزههای علمیه همواره در مسیر اطاعت از ولایت، مدافع حقوق مظلومین جهان بوده و مانع تراشیها و سنگ اندازیهای معاندان داخلی و خارجی نخواهد توانست ما و ملت ایران را در مسیر استکبار ستیزی متوقف کند.
اساتید، طلاب و کارکنان مدرسه علمیه الزهرا (س) - اراک