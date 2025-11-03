به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن بیانیه مدرسه علمیه الزهرا (س) اراک به مناسبت بزرگداشت ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار» بدین شرح است:

متحد و استوار، مقابل استکبار؛

اکنون که خوی ددمنشی و کودک کشی اسرائیل غاصب و حمایت اربابش آمریکای جنایتکار بر علیه انسانیت و ایران اسلامی بر همه ملت‌های آزاد اندیش جهان عیان گردیده است و آزادی خواهان جهان در اقصی نقاط عالم همصدا با مسلمین جهان صدا به دادخواهی مظلومین بلند کرده‌اند بر ما طلاب و عموم ملت غیور ایران اسلامی فرض است که امسال نیز بسان سال‌های گذشته در روز ۱۳ آبان پرشور‌تر از گذشته در مراسم این روز بزرگ که تعظیم مقاومت و فداکاری‌ها و رشادت‌های تمامی شهدای جبهه مقاومت خصوصاً شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است با شعار محوری، متحد و استوار، مقابل استکبار شرکت نموده و مراتب بیعت مجدد خود با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنه‌ای مد ظله العالی، و انقلاب اسلامی و مراتب تنفر و انزجار خود را از استکبار جهانی خصوصاَ آمریکا و رژیم غاصب، تروریست و کودک کش اسرائیل به گوش جهانیان رسانده و اعلام می‌داریم: ما طلاب حوزه‌های علمیه همواره در مسیر اطاعت از ولایت، مدافع حقوق مظلومین جهان بوده و مانع تراشی‌ها و سنگ اندازی‌های معاندان داخلی و خارجی نخواهد توانست ما و ملت ایران را در مسیر استکبار ستیزی متوقف کند.

اساتید، طلاب و کارکنان مدرسه علمیه الزهرا (س) - اراک