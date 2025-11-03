در آستانه یوم‌الله سیزدهم آبان و به مناسبت هفته دانش‌آموز، رویداد «پلاکاردنویسی و ویژه‌برنامه‌های دانش‌آموزی» در مدارس سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این برنامه با هدف تقویت روحیه استکبارستیزی و آمادگی دانش‌آموزان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان برگزار شد و دانش‌آموزان با بهره‌گیری از خلاقیت و ابتکار خود، پلاکارد‌ها و آدمک‌های متنوعی با شعار‌های انقلابی و ضد استکباری طراحی کردند.

در این مراسم، مدارس منتخب از هفته گذشته تا امروز، مسابقاتی در زمینه طراحی پلاکارد، نقاشی و ساخت آدمک برگزار کرده بودند و آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی در محوطه مدارس به نمایش درآمد.

همچنین جمعی از اولیای دانش‌آموزان نیز در آماده‌سازی و اجرای این برنامه مشارکت داشتند.

محتوای بیشتر آثار دانش‌آموزان، بیان ظلم و جنایت‌های آمریکا، افشای اقدامات استکبار جهانی علیه ملت ایران و نمایش اتحاد و همبستگی دانش‌آموزان در برابر دسیسه‌های دشمن بود.