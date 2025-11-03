پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان یزد، محدودیتهای ترافیکی روز ۱۳ آبان در یزد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار، ضمن تبریک روز دانش آموز اظهار کرد: محدودیتهای ترافیکی در روز ۱۳ آبان به شرح زیر است:
از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه از تقاطع بسیج (خیابان سلمان) به سمت مجموعه امیرچقماق و از میدان شهید بهشتی و تقاطع حضرت مهدی به سمت تقاطع شهدا و خیابان قیام تا پایان مراسم مسدود خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: شهروندان از پارک خودرو درمسیرهای اعلام شده خودداری کنند.