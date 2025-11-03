اعضای شورای فرهنگ عمومی استان سمنان برنامه های مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز فرهنگ عمومی و موضوع حجاب و عفاف را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پویش تولید محتوای مردمی ویژه ۱۳ آبان که از طریق صداوسیمای استان برگزار خواهد شد و برگزاری لیگ جهاد تبیین توسط آموزش و پرورش استان دو مصوبه اجرایی این جلسه بود.

تجلیل از پرستاران نمونه کشوری و استانی دیگر برنامه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بود.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این جلسه ترویج فرهنگ جهاد تبیین را وظیفه اهل فرهنگ و هنر و مسئولان دانست و برگزاری رویداد‌های فرهنگی تولید محتوای مردمی و لیگ جهاد تبیین را ارزشمند دانست و خواستار توجه به نیاز‌ها و پاسخ به شبهات جوانان شد.

نمانیده ولی فقیه با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، استکبار ستیزی را اساس تمام کار‌ها دانست و در خصوص فرهنگ حجاب و عفاف هم ، امنیت فرهنگی را ارمغان ترویج این فرهنگ دانست.

لزوم توجه به سند زیست بوم و دینداری مردم استان، موضوعی بود که حجت الاسلام مطیعی خواستار برنامه ریزی دقیق مسئولان استانی در برنامه ریزی فرهنگی شد.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر اهمیت موضوع حجاب و عفاف، خواستار تلاش جدی همه دستگاه‌های فرهنگی در این خصوص شد.

محمد جواد کولیوند حمایت مادی و معنوی را وظیفه مسئولان دانست. وی همچنین برگزاری پویش‌های تولید محتوای مردمی و لیگ جهاد تبیین را اقدامی ارزشمند و قابل ادامه دادن در طول سال دانست.