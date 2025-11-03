پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طرح تفصیلی سه شهر سردشت، میاندوآب و سلماس در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ پیمان آرامون در جلسه کمیسیون ماده ۵، که با حضور استاندار آذربایجانغربی برگزار شد، گفت: با تصویب این طرحهای تفصیلی روند توسعه شهرها با سرعت بیشتری اجرایی میشود.
وی ادامه داد: طرحهای تفصیلی یکی از اسناد مهم در برنامهریزی شهری است که با هدف ساماندهی کاربری اراضی، توسعه زیرساختها و هدایت رشد جمعیت تهیه میشوند.
آرامون تاکید کرد: افزایش تراکم و تغییر کاربری اراضی از جمله موارد مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجانغربی بودند.