سرمربی قزوینی در راه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
خبرهایی از سرمربی قزوینی در راه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تا قزوین میزبان ملی پوشان بوچیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
، معصومه بابایی سرمربی قزوینی هدایت ملی پوشان پاراوزنه برداری بانوان را در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بر عهده دارد.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از شانزدهم آبان در عربستان برگزار میشود.
عنوان چهارمی نماینده استان در لیگ برتر مینی فوتبال کشور
تیم ستارگان لوشکان با قبول شکست در دیدار رده بندی این رقابتها چهارم شد.
مرحله نهایی این رقابتها به میزبانی تهران برگزار شد.
قزوین میزبان ملی پوشان بوچیا
پنجمین مرحله از تمرینات ملی پوشان بوچیا به میزبانی قزوین آغاز شد.
دور جدید تمرینات ملی پوشان جوان بوچیا برای آمادگی حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات تا ۱۸ آبان ماه در قزوین پیگیری میشود.
اکرم سبک رو از قزوین هم در قامت مربی هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد.