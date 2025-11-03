به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جلسه شورای ترافیک شهرستان نهاوند با حضور میهمانانی از استان به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

ایمن سازی محور‌های مواصلاتی، آرام سازی راه‌ها، اجرای سیستم روشنایی در معابر، قانونمند شدن نصب سرعتکاهها، وبرنامه ریزی برای ساماندهی ورودی نهاوند از مسیر اورزمان، با هدف کاهش تصادفات منجر فوت وجرح از مصوبات این جلسه بود.

مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند افزود: برای ما کاهش آمار ناشی از تصادفات، بسیار، مهم هست تا جایی که بتوانیم از فوت حتی یک نفر ناشی از اینگونه حوادث جلوگیری کنیم.

وی افزود: توسط شهرداری اقدام به نصب دوربین‌های ثبت تخلف در سطح شهر شده که کاری ارزشمند است.

بیرانوند گفت: بدون هماهنگی با شورای ترافیک نباید نسبت به ایجاد سرعتکاه در برخی مناطق اقدام شود، چون نتیجه عکس دارد.

وی بیان کرد: اجرای مصوبات این شورا ضروری است، چون با همفکری وهم اندیشی کارشناسان حوزه راه، وراهور، وفرمانداری، مطرح ومصوب می شوند.