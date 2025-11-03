به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در آیین «گلریزان مهر» با عنوان «سهم من، سقف او»، گفت: از این تعداد، هزار و ۱۴ واحد در مرحله دریافت پروانه ساخت، هزار و ۲۹۹ واحد در مرحله اجرای فونداسیون، هزار و ۹۷۵ واحد در مرحله اسکلت و سفت‌کاری و حدود ۷۵۰ واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.

مهدی برجی در این مراسم که با هدف تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام مددجویان و توانخواهان بهزیستی و با حضور جمعی از خیرین، کارآفرینان و مسکن‌سازان نیک‌اندیش در مشهد برگزار شد، با اشاره به بازدید میدانی خود از برخی طرح‌ها تصریح کرد: تعدادی از این واحد‌ها سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و خانواده‌های دارای فرد معلول در شرایط بسیار دشوار و حتی برخی در خانه‌های غیرقابل‌سکونت زندگی می‌کنند.

او با قدردانی از مشارکت فعال نیکوکاران استان، تکمیل این خانه‌ها را بدون یاری خیرین غیر ممکن خواند و گفت: منابع اعتباری دولتی پاسخگوی حجم بالای نیاز این خانواده‌ها نیست.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین کمک مورد نیاز برای بهره‌برداری از هر واحد مسکونی حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، افزود: مددجویانِ ما توان برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت برای تأمین این رقم را ندارند؛ بنابراین حضور خیرین نیک‌نهاد برای رساندن این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری حیاتی است.

برجی با اشاره به مشارکت گسترده موسسات خیریه در فعالیت‌های حمایتی و توانمندسازی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد خدمات اداره‌کل بهزیستی خراسان رضوی به لطف همراهی خیرین و نهاد‌های مردم‌نهاد ارائه می‌شود.

او یادآور شد: در هفته‌های اخیر، با همکاری بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، ۳۱۳ سری جهیزیه به ارزش بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال به نوعروسان نیازمند اهدا شده است و اکنون نیز ۲۰۰ سری جهیزیه دیگر در حال آماده‌سازی است تا تعداد هزار و ۶۰۰ نوعروس در نوبت جهیزیه تا پایان سال صاحب جهیزیه شوند.

این مسئول اضافه کرد: در ده سال اخیر و پس از سامانه‌ای شدن نظام مسکن در بهزیستی، بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی به مددجویان خراسان رضوی واگذار شده است.

به گفته برجی، بسیاری از این طرح‌ها با حمایت کامل خیرین ساخته و تحویل شده‌اند و با وجود تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، همکاری خیران باعث شده روند واگذاری متوقف نشود.

مدیرکل بهزیستی از خیران نیک‌اندیش شهر‌های سبزوار، نیشابور، گناباد، تربت‌حیدریه و مشهد که در اجرای طرح‌های مسکن مددجویان مشارکت دارند، قدردانی کرد و با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم نیک‌اندیش استان در حمایت از جامعه هدف بهزیستی گفت: امیدواریم با استمرار گلریزان‌ها و نهضت مشارکت اجتماعی، دغدغه مسکن خانواده‌های دارای فرد توان‌خواه رفع شود.