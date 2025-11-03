به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی پیرانشهر، فرماندار این شهرستان با اشاره به اهمیت ترویج ورزش‌های همگانی گفت: جایگاه ورزش‌های همگانی در پیرانشهر کمرنگ است و باید برای تقویت این حوزه تلاش بیشتری صورت گیرد تا پویایی و نشاط در جامعه افزایش یابد.

لقمان خسروپور افزود: شور و هیجان اجتماعی عامل مهمی در ارتقای روحیه عمومی است و لازم است ضمن توسعه زیرساخت‌های ورزشی، در کنار برگزاری ورزش‌های همگانی به معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان پیرانشهر در سطح ملی نیز توجه شود.

این همایش با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همدلی در میان خانواده‌ها و توسعه فرهنگ ورزش‌های همگانی برنامه‌ریزی شده است.