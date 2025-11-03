وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایران جامعه‌ای متکثر است و تمام فرهنگ‌ها، زبان‌ها و هویت‌های قومی، بخشی از جامعه ملی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صالحی‌امیری امروز در نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن بررسی تجربه‌های گذشته مدیریت در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت تعامل هدفمند و مستمر ستاد مرکزی با استان‌ها تاکید کرد.

وی افزود : نشستن در دستگاه‌ها بدون ارتباط فعال با استان‌ها نتیجه‌بخش نیست. برنامه‌ریزی، هدفمندسازی سفر‌ها و طرح های استانی و پاسخگویی مدیران، شرط موفقیت در توسعه کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : مسئولان باید بتوانند با جامعه محلی ارتباط مستقیم برقرار و سفر‌ها و طرح های استانی را با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند اجرا کنند. ایجاد این نظام منسجم، توسعه پایدار و اثرگذاری اقدامات را تضمین می‌کند.

صالحی‌امیری ضمن تاکید بر نقش استانداران و مدیران در تحکیم ارتباط با جامعه محلی افزود : ارتباط مؤثر مدیران با مردم ، همگام با هدفمندسازی طرح ها ، حلقه ستاد–استان را تقویت می‌کند و نتایج ملموس و پایدار در توسعه کشور به دنبال دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ارزش هویت فرهنگی و قومی در ایران گفت: ایران جامعه‌ای متکثر است و تمام اقوام و فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند. هیچ چیزی نباید مانع حفظ و گسترش زبان، فرهنگ، ادبیات و سنت‌های محلی شود. نسل جوان اقوام ایرانی دلبستگی عمیق و پایدار به فرهنگ ملی و تمدن این سرزمین دارد.

وی افزود : ایران خانه همه اقوام است و احترام به زبان، فرهنگ و هویت محلی، بخشی از توسعه ملی و ثروت هویتی کشور محسوب می‌شود. این تنوع، سرمایه‌ای بزرگ برای پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران است.