به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این سه واقعه مهم در تاریخ معاصر کشورمان وجه اشتراکی به نام استکبارستیزی، مبارزه و تقابل ملت و نظام ایران با آمریکا را دارد که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه یافته است و مردم استان کردستان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان همگام با سایر استان‌ها با برگزاری راهپیمایی، اوج انزجار خود را از دخالت‌ها و جنایات آمریکا به نمایش می‌گذارند.

برای بررسی برنامه‌های یوم الله سیزده آبان در استان حجت الاسلام سادات رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان امروز در استودیوی خبر صبحدم حضور یافت.