پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز دانش آموز، یادواره مدرسه ای لاله های روشن برگزار و نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه در سرعین با حضور سردار محمدی اصل فرمانده سپاه استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل،در آیین گشایش نمایشگاه پایگاههای بسیج دانشآموزی با نام «اسوه» در سرعین گفت: یأس و ناامیدی در اردوگاه دشمنان موج میزند و ما نباید در این فرصت استثنایی با تفرقه و دودستگی دشمن را شاد کنیم.
سردار غلامحسین محمدیاصل اظهار کرد: چشم امید دشمن به ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسئولان و آحاد مردم است تا از این طریق بتواند اهداف جنگ نرم خود را تحقق ببخشد.
وی افزود: باید با هوشیاری کامل زمینه دفع فتنه دشمنان را در این شرایط حساس فراهم کنیم و با آگاهی و بصیرت میدان دفاع از انقلاب را با همراهی جوانان و نوجوانان و گروههای مختلف فراهم کنیم.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: دانشآموزان در حساسترین سنگر تعلیم و تربیت باید با آگاهی و بصیرت دشمن را ناامید کرده و در جنگ سایبری بتوانند زمینه اعتلای انقلاب اسلامی و تحکیم نظام خانواده را در کنار آموزش شایسته در مدارس فراهم کنند.
محمدیاصل گفت: هفته بسیج دانشآموزی فرصتی است تا دستاوردهای دانشآموزان در عرصه دفاع از انقلاب مورد توجه قرار گرفته و شرایط را برای حضور نسل آینده در میدان انقلاب فراهم کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهدای ما حق بزرگی بر گردن ما دارند و در این بین برخی شهدا شهرت و آوازه آنها بسیار بالاتر و والاتر است که شهید فهمیده از جمله این شهداست.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: راهپیمایی روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی و دانشآموز هیمنه دشمنان را خواهد شکست و بار دیگر اراده ملت ایران را در مبارزه با استکبار جهانی به رخ خواهد کشید.
محمدیاصل بیان کرد: دشمن هر چند تلاش میکند تا ملت ایران را خسته و ناامید نشان دهد، اما نمایشگاهی از عزم و اراده این ملت را در صحنههای مختلف نظارهگر هستیم.
وی به برپایی نمایشگاه پایگاههای بسیج دانشآموزی با عنوان اسوه اشاره کرد و یادآور شد: این نمایشگاه که با محوریت شهید محمد فروتن برپا شده، یادوارهای از شهدای دانشآموز با نام لالههای روشن است که عزت و عظمت واقعی خانوادههای این شهدا را نیز به نمایش گذاشته است.
همزمان با هفته بسیج دانشآموزی نمایشگاه پایگاههای بسیج دانشآموزی با نام «اسوه» و یادواره شهدای دانشآموز با نام «لالههای روشن» در شهرهای مختلف استان اردبیل در حال برگزاری است.