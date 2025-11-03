پخش زنده
بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق در استان اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست قرارگاه عملیاتی مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی با بیان اینکه این میزان سوخت از ابتدای امسال تاکنون کشف و توقیف شده است، گفت: پروندههای این تخلف در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تشکیل شده است.
سیدمحمد موسویان افزود: باند سوخت با فرافکنی، مانع برخورد با قاچاق سازمان یافته میشود و باید دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی استان، شبکه اصلی را شناسایی و به دادستانی معرفی کنند، تا با آنان برخورد قانونی شود.
وی ادامه داد: نظارت پیشگیرانه به طور مداوم در صدور بارنامهها، پیگیری وضعیت صدور اسناد حمل و نقل بر اساس سامانههای مربوط، اجرای طرح پایش و مقابله با سهمیه بگیران عمده سوخت، تشکیل کارگروه تخصصی و کارشناسی برای مقابله با قاچاق و شدت گرفتن نظارتها بر جایگاههای عرضه سوخت، بخشی از اقدامات قرارگاه عملیاتی در مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت در استان است.