نظری گفت: ۸.۴ هکتار از عرصههای طبیعی تخریب شده ناشی از فعالیت معدنی در کهگیلویه و بویراحمد احیاء میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان از احیای و بازسازی ۸.۴ هکتار از عرصههای طبیعی استان که در اثر بهرهبرداری معادن تخریب شده بودند خبر داد. مجید نظری با تاکید بر اهمیت حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی استان افزود: برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ اصلاحی و دستورالعملهای فنی و اجرایی طرح احیا و بازسازی عرصههای منابع طبیعی استان که در اثر فعالیت بهره برداری معادن تخریب شده و ماده معدنی آنان به اتمام رسیده در برنامه کاری اداره کل منابع طبیعی قرار گرفت. نظری اضافه کرد: اولین گام از این برنامه را در سطحی معادل ۸ هکتار و ۴۰۰ متر مربع در شهرستان کهگیلویه با انجام عملیات چاله کنی و گوده زنی شروع کردهایم و همزمان با شروع بارشهای پاییزی کاشت نهال را انجام خواهیم داد. وی ادامه داد: عرصههای طبیعی تخریب شده ناشی از فعالیت معدنی با کاشت نهالهای بومی و سازگار با منطقه احیاء میشود و نهالهای کشته شده در این عرصهها ضمن آبیاری از آنان نیز نگهداری میشود.