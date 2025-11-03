به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ اقدام ارزشمندی در زمینه نشان‌دار کردن پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان استان خوزستان انجام شده است که نقش مؤثری در تسریع روند اجرایی طرح‌های نیمه‌تمام خواهد داشت.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی که در حوزه‌ بهداشت و درمان موفق به دریافت نشان شد، بیمارستان یازهرا (س) دزفول است. این پروژه با پیگیری‌های مستمر عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و همراهی سایر مسئولان شهرستان، در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار استان قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: همچنین پروژه فاضلاب دزفول شامل کوی زیباشهر، بافت قدیم دزفول، کوی مدرس و برخی نقاط دیگر شهر نیز با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی نماینده دزفول، فرماندار، اعضای شورای اداری و دیگر مدیران محلی، به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار در حوزه‌ی خدمات شهری، نشان‌دار شد.

مدیرکل امور اقتصادی خوزستان تصریح کرد: نشان‌دار شدن پروژه‌ها به‌معنای تخصیص منابع مالی ویژه و حمایت جدی دولت برای تکمیل آنهاست و این اقدام می‌تواند گام بلندی در جهت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و عمرانی شهرستان دزفول محسوب شود.