ناظر گمرکات خوزستان از اجرای برنامههای جامع برای کاهش زمان ترخیص کالا، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت و تعامل با بخش خصوصی در مرزهای تجاری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قرهبیگی گفت: گمرکات استان با اجرای طرحهای مختلف، از جمله فعالیت شبانهروزی در گمرکات بندر امام خمینی، خرمشهر و گمرکات تجاری و صادراتی، و همچنین با بهره گیری حداکثری از مصوبات مرتبط با ترخیص سریع کالا و تفویض اختیارات ویژه به استانها، رصد مستمر مراحل ترخیص کالا توسط مدیران و مسئولین فنی گمرکات، گزارش گیری و بهره مندی از ظرفیت سامانههای گمرکی، تاکید و صدور ابلآغیه به گمرکات، گامهای مؤثری برای تسریع فرآیند ترخیص کالا برداشتهاند.
وی در توضیح اقدامات انجامشده در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا افزود:: ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی و ۹۰ درصدی کالاهای تولیدی بدون نیاز ارائه کد منشاء ارز، ارزیابی کالا در محل کارخانجات و صنایع تولیدی، صدور مجوز فعالان اقتصادی مجاز برای تجار و فعالان اقتصادی و تولیدی خوشنام به منظور بهره مندی از تسهیلات ۱۸ گانه، صدور مجوز انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی و انتقال سریع کالاهای مربوطه به محل انبارهای اختصاصی، پذیرش حمل یکسره کالا، پذیرش ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی از جمله اقدامات مؤثر بوده است.
ناظرگمرکات خوزستان با اشاره به اینکه هماکنون پنج انبار اختصاصی در استان فعال است و سه انبار دیگر نیز متقاضی بوده و در مرحله بررسی قرار دارد، اظهار کرد: تشکیل میز خدمت، همکاری نزدیک با اتاقهای بازرگانی، حضور در کمیتههای مشترک مرزی، ارزیابی در محل کارخانهها و پذیرش سوابق تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از جمله برنامههای گمرکات استان برای روانسازی جریان صادرات است.
قره بیگی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای همجوار تصریح کرد: از آنجا که ترخیص هرچه سریعتر کالا منوط به دریافت مجوز از دستگاههای ذیربط نیز میباشد، کاهش زمان پاسخگویی این دستگاهها نقش تعیینکنندهای در سرعتبخشی به فرآیند ترخیص دارد.
وی در پایان گفت: مجموعه گمرک استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، حضور فعال در کارگروههای استانی با محوریت استانداری و فرمانداریها، بهره گیری از ظرفیت مراجع نظارتی و قضایی، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و همکاری دستگاههای مرتبط و صادرکننده مجوز، بهصورت شبانهروزی در مسیر تسهیل تجارت، رونق صادرات و افزایش رضایت فعالان اقتصادی گام برمیدارد.