راهپیمایی ۱۳ آبان، رساندن صدای اقتدار ایران به گوش جهانیان است
مردم با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر صدای قدرت و اقتدار را ازدرون کشور به گوش جهانیان و جبهه استکبار میرسانند.
کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
با بیان اینکه بزرگترین قدرت کشور مردم هستند گفت: الان در شرایط پسا جنگ ۱۲ روزه هستیم ومردم در این جنگ مردانه پای کار آمدند؛ این حضور مردم در راهپیمایی، باردیگر صدای قدرت و اقتدار را ازدرون کشور به گوش جهانیان و جبهه استکبار میرساند که ایران در اوج اقتدار هست و مردم تمام عیار پای کار این کشور هستند.
سید علی فروتن در ادامه به ریشه قرآنی استکبار ستیزی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این زمینه میفرمایند آن کشوری که بخواهد به دیگر ملتها زورگویی کند استکبار است و آنچه مسلم است در رأس همه مستکبران جهان آمریکا قرار دارد.
وی ادامه داد: علت حساس بودن ایرنیان روی موضوع استکبار ستیزی ریشه تاریخی دارد.
به گفته این کارشناس مسائل سیاسی ۳ اتفاق مهم در روز ۱۳ آبان رخ داده است؛ یکی ۱۳ آبان ۱۳۴۳ که منجر به تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه شد که علت آن اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی) آمریکائیها بود حادثه دوم ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که کشتار وحشیانه دانش آموزان و دانشجویان توسط رژیم شاه و سوم ۱۳ آبان ۵۸ که تسخیر لانه جاسوسی بود که امام خمینی از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.
فروتن گفت: نکته قابل تامل این است که مخاطب همه این اتفاقات آمریکا بوده، پس این یک موضوع تاریخی است و یک موضوع هیجانی و احساسی صرف نیست.
وی اینکه آغاز دشمنی آمریکاییها با ایرانیان از زمان تسخیر لانه جاسوسی بوده است را نادرست عنوان کرد و ادامه داد: تاریخ به ما میگوید دشمنی با آمریکا از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد. تا آن زمان هیچ کس در این کشور شعار مرگ بر آمریکا نمیداد. چرا یک کشور باید بیاید در کشوری که دولتش (مصدق) با آنها همکاری دارد باز هم براندازی کرده وهمین دولت را نیز سرنگون کند.
سید علی فروتن افزود: علت آن هم اینست که اگر در زمینی که آمریکاییها برای شما طراحی کردهاند بازی نکنی با تو دشمنی میکنند و این دشمنی از همان سالها آغاز شد و بعد از انقلاب اسلامی هم که ایران را تبدیل به یک کشور قوی و مستقل کرد ادامه یافت، و اصل دشمنی آمریکاییها با ایران نیز در همین دو موضوع قدرت و استقلال است.