فرمانده انتظامی اندیمشک از توقیف ۲ محموله پوشاک قاچاق در این شهرستان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق کالا و ارز همچنین برخورد با فعالیت خودروهای شوتی، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی "پل زال" با ایجاد تورهای ایست و بازرسی و کنترل محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری حامل بار قاچاق شدند.
وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از بار خودروهای توقیفی تعداد ۳۵ هزار ثوب پوشاک فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.
سرهنگ موسوی بیان اینکه کارشناسان ارزش بارهای توقیفی را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این ارتباط ۲ متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.