مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان گفت: بازدیدهای میدانی و کارشناسیهای مکرر موجب رفع مشکل متقاضیان و تسهیل در صدور مجوزها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بخشی از فعالیتها مربوط به اشخاص حقیقی و درخواستهایی است که در زمینه ساختوساز در حاشیه جادهها یا عبور تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز مطرح میشود.
حمید پرورشی اظهار داشت: در این زمینه، رعایت ضوابط و مقررات از سوی همکاران راهداری و اربابرجوع الزامی است و در برخی موارد نیز ارائه تعهدنامهها ضروری خواهد بود.
وی افزود: هرچند خدمات راهداری در طول هفته ادامه دارد، اما برای تسهیل در رسیدگی به درخواستهای مردمی، روز دوشنبه بهصورت ویژه به بررسی حضوری پروندهها اختصاص یافته است تا متقاضیان با هماهنگی قبلی مراجعه و امورشان را پیگیری کنند.
پرورشی با اشاره به اینکه برخی موارد نیازمند مکاتبه با دستگاههای متولی یا وزارتخانه در تهران است، گفت: این هماهنگیها معمولاً ظرف دو تا سه روز انجام میشود و در صورت نیاز به تکمیل اسناد، حداکثر ظرف یک هفته با بررسی کارشناسی و بازدید میدانی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: در موارد متعددی، بازدیدهای میدانی و کارشناسیهای مجدد موجب رفع مشکل متقاضیان و تسهیل در روند صدور مجوزها شده است.