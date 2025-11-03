پخش زنده
ارزش معاملات بازار فیزیکی بورسهای کالایی کشور در هفتماهه امسال با رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۶۴۵ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دادههای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش معاملات بازار فیزیکی در مهر امسال نیز به ۳۱۴ همت رسیده است.
در میان بازارهای کالایی، بورس کالای ایران با تمرکز بر کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، املاک و خودرو، در مهرماه ارزش معاملاتی معادل ۲۷۸ همت را به ثبت رسانده است. گروه کالاهای صنعتی با ۱۷۵ همت بیشترین سهم از ارزش معاملات را داشته که نسبت به شهریور (۱۶۹ همت) افزایش یافته است. در مجموع، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا طی هفت ماه نخست امسال به ۱۴۳۹ همت رسیده که ۴۸ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
همچنین در بورس انرژی ایران، ارزش معاملات بازار فیزیکی شامل محصولات هیدروکربوری و برق در مهر امسال ۳۶ همت بوده است. مجموع ارزش معاملات این بازار در هفت ماهه ۱۴۰۴ به ۲۰۶ همترسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته است.