کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:با رسیدن دمای صبحگاهی زنجان به منفی دو درجه سانتی‌گراد، این شهر به عنوان سومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسین سلطانی افزود: امروز شرایط جوی پایداری برای استان پیش بینی شده و آسمان اغلب مناطق استان صاف و در شهرستان طارم ابری است که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.

وی افزود: شرایط جوی پایدار طی روز‌های آینده در استان ماندگار است و فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده برای استان پیش بینی نشده است.

سلطانی با بیان اینکه هم اکنون هوای سردی در اغلب مناطق استان حاکم است، اظهار داشت: این هوای سرد همچنان در استان مستقر خواهد بود.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۱۳ درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۴ درجه کاهش یافته است.