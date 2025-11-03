مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اکتشافی، رفع کمبود نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توان بین‌المللی برای توسعه اکتشافات در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، فرشاد ژولیده‌سر در بازدید از معدن سنگ آهن سنگان گفت: مهمترین چالش بخش اکتشاف کمبود شدید نیروی انسانی متخصص به‌ویژه در رشته‌های پایه‌ای همچون معدن و زمین‌شناسی است و حتی فارغ التحصیلان این رشته‌ها نیز گرایش کمتری به ورود به حوزه اکتشاف دارند.

وی تاکید کرد: این مسئله بر آینده برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن تاثیرگذار خواهد بود.

ژولیده‌سر همچنین به مشکلات ساختاری در فرایند عقد قرارداد با شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکار اشاره کرد و افزود: وجود محدودیت رتبه های سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا تعداد شرکت‌های واجد شرایط همکاری به شدت کاهش یابد و این موضوع مانعی جدی برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده داخلی و رشد طرحهای اکتشافی است.

مدیر اکتشاف ایمپاسکو از قوی‌ترین دستگاه حفاری مغزه‌گیری کشور که اخیرا در معدن سنگ آهن سنگان مستقر شده است، بازدید کرد و آن را نمادی از آغاز حرکت جدی کشور به سمت اکتشافات عمیق و فناورانه دانست.

ژولیده‌سر همچنین با حضور در محل حفاری پیمانکاران به گفت‌و‌گو‌هایی درباره رفع موانع اجرایی و تسهیل روند طرحها پرداخت.

در پایان مدیر اکتشاف ایمپاسکو با قدردانی از تلاش متخصصان و کارگران بخش حفاری، تاکید کرد: توسعه اکتشاف بدون تداوم عملیاتی، نیروی متخصص و دسترسی به فناوری روز جهان امکان‌پذیر نیست.