به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی اکبر نواب زاده گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۰ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۴۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۵۶۶ گرم انواع مواد مخدر، ۱۶ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.