یازدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زندهیاد امیرحسین فرزانه، ۲۰ ساله، اهل و ساکن روستای محمودآباد شهرستان نمین که بدنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهارداشت: برای فرهنگسازی اهدای عضو، تمام هزینههای بستری در بیمارستان رایگان میباشد و طی تفاهمنامه منعقد شده با شهرداری و شورای محترم شهر اردبیل، هزینههای مربوط به تدفین، مزار و سنگ مزار به عهده شهرداری بوده و خانوادههای محترم اهدا کننده، هیچ هزینهای پرداخت نمیکنند که لازم است از این اقدام شهرداری و شورای شهر قدردانی نماییم.