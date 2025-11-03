به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زنده‌یاد امیرحسین فرزانه، ۲۰ ساله، اهل و ساکن روستای محمودآباد شهرستان نمین که بدنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتور‌های واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران اعزام شد.

وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهارداشت: برای فرهنگ‌سازی اهدای عضو، تمام هزینه‌های بستری در بیمارستان رایگان می‌باشد و طی تفاهم‌نامه منعقد شده با شهرداری و شورای محترم شهر اردبیل، هزینه‌های مربوط به تدفین، مزار و سنگ مزار به عهده شهرداری بوده و خانواده‌های محترم اهدا کننده، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند که لازم است از این اقدام شهرداری و شورای شهر قدردانی نماییم.