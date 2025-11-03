پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان تا پایان هفته جاری، تداوم غبار صبحگاهی، افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت و رطوبت استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا پایان هفته، جو پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است، بنابراین پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود: طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در مناطق جنوب غربی و غربی در حد متوسط خواهد بود.
سبزه زاری اظهار داشت: از اواخر وقت سه شنبه تا اوایل هفته آینده (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه) افزایش رطوبت در نوار ساحلی و مناطق جنوب شرقی تا جنوب غربی پیش بینی میشود؛ بنابراین وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی (به ویژه طی روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه) در این مناطق وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: دما تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت. شمال خلیج فارس نیز طی امروز نسبتاً مواج است.
وی میگوید: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۳.۹ درجه و ایذه با دمای ۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۸ درجه و کمینه دمای ۱۴.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.