مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با خروج سامانه بارشی، امشب از آسمان گیلان، هوای استان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی و کاهش ابر از اواخر وقت امروز، آسمان گیلان از فردا سه شنبه تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار پیش بینی شده است.

وی با اشاره به بارش‌های پراکنده باران در برخی مناطق گیلان در این مدت، افزود: دمای هوای استان از فردا تا پایان هفته ۲ تا ۴ درجه افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین در شبانه روز گذشته از بندر کیاشهر ۲۱ درجه و کمترین دما از اسب وونی تالش ۴ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۸ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر امروز و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۹۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب است، اما از فردا سه شنبه تا جمعه مناسب پیش بینی شده است.