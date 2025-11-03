به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ وبگاه خبری یاکین دوغو به نقل از رویترز نوشت: پالایشگاه‌های ترکیه بدلیل تحریم‌های غرب علیه مسکو با کاهش واردات نفت از این کشور بدنبال منابع نفتی جایگزین هستند.

در این خبر آمده، پالایشگاه استار متعلق به شرکت سوکار جمهوری آذربایجان که تمام نفت مورد نیازش را از روسیه تأمین می‌کرد اخیرا چهار محموله نفتی از عراق و قزاقستان خریداری کرده است.

همچنین پالایشگاه توپراش که بزرگترین پالایشگاه نفتی ترکیه به شمار می‌رود خرید نفت از منابع غیر روسی را افزایش داده و با ثبت سفارش خرید نفت از برزیل و آنگولا؛ در حال حذف کامل خرید نفت از روسیه است.