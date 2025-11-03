پخش زنده
حجم بالای تردد در محور سرخس - مشهد، ضرورت بهبود زیرساخت های جاده ای را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی،فرماندار سرخس در نشست با استاندار خراسان رضوی گفت: در روز ۲۲ مهرماه امسال، ۷۵۰ کامیون در زمینه واردات و ۵۰۶ کامیون در زمینه صادرات کالا از مرز سرخس تردد کرده اند که این رقم، رکورد جدیدی در تردد تجاری این منطقه به شمار می رود.
محید بیکی افزود: با این حجم بالای تردد و سوانح متعدد جاده ای در محور سرخس - مشهد، بهبود زیرساخت های جادهای و ایمنی این محور ضروری است.
بیکی با اشاره به برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی منطقه ای در روزهای اخیر گفت: برگزاری چنین همایش هایی نقش مؤثری در رونق اقتصادی خراسان رضوی دارد و می تواند به هم افزایی ظرفیت های منطقه ای و ملی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: محور سرخس - مشهد نیز به عنوان کریدور حمل نقل و ترانزیت کالا در شمال شرق کشور، نیازمند توجه جدی است.
فرماندار سرخس خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر چندین شهروند در تصادف های جاده مشهد - سرخس جان خود را از دست داده اند و وضعیت فعلی این محور به ویژه در محدوده های نزدیک به حوزه شهری مشهد، نامطلوب و نگران کننده است.
وی تصریح کرد: کیفیت جاده سرخس - مشهد در برخی از نقاط حتی از کیفیت راه های روستایی پایین تر است، بنابراین لازم است با دستور ویژه استاندار، اقدامات اساسی برای بهسازی و ایمن سازی این مسیر انجام شود.