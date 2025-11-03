پخش زنده
۵۳ درصد سیب زمینی خراسان شمالی در فاروج تولید میشودو ۳۸ کشاورز در قطب تولید سیب زمینی استان در حوزه کشت این محصول فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ برداشت سیب زمینی از پایان مهر ماه در شهرستان فاروج آغاز شده و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.
کشاورزان به طور میانگین از هر هکتار ۳۵ تا ۴۰ تن سیب زمینی از ارقام آگریا و فانتانا در این شهرستان برداشت میکنند.
با توجه به افزایش هزینههای کاشت و داشت و کاهش عایدی این محصول، امسال کشت آن هم در فاروج ۲۰ درصد کاهش یافته است.