به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ برداشت سیب زمینی از پایان مهر ماه در شهرستان فاروج آغاز شده و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

کشاورزان به طور میانگین از هر هکتار ۳۵ تا ۴۰ تن سیب زمینی از ارقام آگریا و فانتانا در این شهرستان برداشت می‌کنند.

با توجه به افزایش هزینه‌های کاشت و داشت و کاهش عایدی این محصول، امسال کشت آن هم در فاروج ۲۰ درصد کاهش یافته است.