مجموع ارزش بازارهای سهام ایران، شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه، در معاملات امروز (دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴) از مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ همت گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در میانه مبادلات امروز، مجموع ارزش بازارهای سهام کشور به ۱۱ هزار و ۶۰۹ همت (هزار میلیارد تومان) رسید.
بر اساس این گزارش، ارزش بازار بورس تهران در معاملات امروز ۹ هزار و ۶۹۶ همت و ارزش بازار فرابورس به همراه بازار پایه نیز یک هزار و ۹۱۳ همت اعلام شده است.
این رشد ارزش بازارها نشاندهنده تداوم افزایش شاخصهای قیمتی در بازار سرمایه و تقویت جایگاه بازار سهام در اقتصاد کشور است.