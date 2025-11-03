به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای در راستای اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، در یکی از انبار‌های بزرگ سطح شهرستان، مقادیر قابل توجهی مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل همبرگر، جگر مرغ، پنیر پیتزا و خیارشور کشف کردند.

یوسف روستا افزود: با هماهنگی دادستان و همکاری مأموران انتظامی، این اقلام غیرقابل مصرف انسانی توقیف و جهت امحا به محل دفن پسماند‌های بهداشتی منتقل شد.

وی با اشاره به حساسیت ویژه حوزه سلامت عمومی و لزوم برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی تأکید کرد: حفظ سلامت و ایمنی غذایی مردم از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تهدیدکنندگان سلامت عمومی صورت نخواهد گرفت.

رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود، گفت: سامانه ملی ۱۹۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی است و تیم‌های سیار بهداشت محیط در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل گزارش اعزام می‌شوند.

وی از شهروندان خواست ضمن توجه ویژه به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی، از خرید کالا‌های فاقد برچسب بهداشتی یا دارای بسته‌بندی غیراستاندارد خودداری کنند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان بهداشت اطلاع دهند.