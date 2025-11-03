به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب علیلو گفت: این طرح برای نخستین‌بار در استان و با همکاری پزشکی قانونی و سازمان آرامستان‌ها اجرا شده است و موجب حذف تشریفات اداری، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کالبدشکافی‌های غیرضروری می‌شود.

به گفته وی حضور دادپزشک در محل، امکان صدور فوری گواهی فوت در موارد غیرمشکوک را فراهم و روند تدفین را کوتاه‌تر می‌کند.

پیش از اجرای این طرح، پیکر متوفیان باید به پزشکی قانونی انتقال می یافت که باعث تأخیر در خاک‌سپاری می‌شد.