به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز کرمانشاه، کنجد سفید برای نخستین بار است که در ۷ هکتار از مزارع شهرستان گیلانغرب کشت میشود

عبدالرضا شاماری افزود: تلاش میشود در سال زراعی اینده سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ۲ تا ۳ برابر شود

کشت کنجد سفید به دلیل مقاومت بالا به نسبت اقلیم خشک، نیاز آبی کم، ارزش اقتصادی بالا، تنوع در الگوی کشت و کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است