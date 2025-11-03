پخش زنده
به گفتهی مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب: پیش بینی میشود میانگین تولید در هر هکتار از مزارع منطقه ۷۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز کرمانشاه، کنجد سفید برای نخستین بار است که در ۷ هکتار از مزارع شهرستان گیلانغرب کشت میشود
عبدالرضا شاماری افزود: تلاش میشود در سال زراعی اینده سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ۲ تا ۳ برابر شود
کشت کنجد سفید به دلیل مقاومت بالا به نسبت اقلیم خشک، نیاز آبی کم، ارزش اقتصادی بالا، تنوع در الگوی کشت و کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی از جایگاه ویژهای برخوردار است