معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، به همراه جمعی از مدیران ارشد حوزه کشاورزی و دامپزشکی استان، از کشتارگاه طیور زنجان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در جریان این بازدید، وضعیت نظارت بهداشتی و شرعی بر فرایند کشتار مرغ، میزان ظرفیت تولید و مشکلات موجود بررسی شد.
مرادخانی در حاشیه این بازدید گفت: نظارت دقیق و همهجانبه بهداشتی و شرعی در کشتارگاههای طیور نقش کلیدی در حفظ سلامت جامعه دارد و باید از مرحله ورود پرندگان تا عرضه نهایی محصولات، تمامی پروتکلهای بهداشتی، ایمنی و شرعی رعایت شود تا سلامت مصرفکنندگان تضمین گردد.»
وی افزود: ضروری است نظارتها مستمر و دقیق انجام شود. همچنین با بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین میتوان فرآیندهای نظارتی را تقویت و سطح آموزش کارکنان را ارتقا داد تا سلامت جامعه به شکل پایدار حفظ شود.
این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت موجود، بهبود فرآیندهای تولید و حمایت از سرمایهگذاری در بخش تولیدات دامی استان انجام شد