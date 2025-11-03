رونمایی از موشن گرافیک کرامت ایل با موضوع زندگی آیت الله ملک حسینی
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: موشنگرافیک «کرامت ایل» با نگاهی به زندگی مبارزاتی آیتالله سید کرامتالله ملک حسینی (ره) رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکبر آئین گفت: موشن گرافیک کرامت ایل، فرازهایی از تاریخ پرشور مبارزات عشایر به رهبری آیتالله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) تا ایستادگی در مقابل سیاستهای تخریبکننده رژیم پهلوی را به تصویر میکشد.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این تولید هنری توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان تولید شده و گامی در جهت تبیین تاریخ مبارزات مردمی استان کهگیلویه وبویراحمد به رهبری عالمی مجاهد است.
وی اضافه کرد: کارگردانی این اثر را محمد نجفینژاد بر عهده داشته و در آن، نقش آیتالله ملکحسینی (ره) با تکیه بر ایمان مردم و پیوند ناگسستنی روحانیت و عشایر در هدایت قیام مردمی علیه رژیم پهلوی به نمایش درآمده است.