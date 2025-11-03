به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با سراسر کشور در استان اصفهان آغاز شد.

نورالله عبدالهی افزود: هم اکنون جمع‌آوری و ثبت آثار هنرمندان صنایع‌دستی اصفهان در رشته‌های مختلف در حال اجرا است.

وی گفت: این دوره از داوری باهدف ارتقای کیفیت تولیدات، حفظ اصالت آثار، تشویق نوآوری و خلاقیت و حمایت از هنرمندان فعال در عرصه صنایع‌دستی برگزار می‌شود و آثار برگزیده در داوری، موفق به دریافت مهر اصالت ملی می‌شوند.

نورالله عبدالهی ادامه داد: بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، معیار‌های داوری شامل اصالت اثر، مرغوبیت، نوآوری، قابلیت بازاریابی و پیش‌شرط‌های آن سازگاری با محیط‌زیست و رعایت حقوق اجتماعی هنرمندان است.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان گفت: اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید صنایع‌دستی کشور و شهر ثبت‌شده در شبکه شهر‌های خلاق یونسکو، همواره نقشی برجسته در حفظ و گسترش میراث هنری ایران داشته و برگزاری این دوره داوری، زمینه‌ای برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان اصفهانی در عرصه ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

استان اصفهان با ۶۸ هزار هنرمند فعال صنایع دستی، بیشترین تعداد هنرمند صنایع دستی در کشور را دارد.

همچنین از ۶۰۰ رشته صنایع دستی که در کل دنیا فعال است، ۱۹۶ رشته یعنی یک سوم تمام صنایع دستی دنیا در این استان طراحی و تولید می‌شود.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.