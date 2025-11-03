پخش زنده
در آستانه دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری، یادواره سرداران، فرماندهان و ۱۴۳ شهید شهرستان لردگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: این یادواره جلوهای از همبستگی، وفاداری و روحیه ایثارگری مردم لردگان را به نمایش گذاشت.
محمد حسینی افزود: مردم لردگان با غیرت، همیت و روحیه سلحشوری، همواره در صف اول دفاع از ارزشها بودهاند.
وی گفت: کاروان پیاده اعزامی به جبههها، نماد پایداری و استقامت مردمی است که در سختترین شرایط، پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
وی گفت: مردم لردگان نشان دادند که پای کار انقلاب ایستادهاند و همچنان در مسیر آرمانهای شهدا گام برمیدارند.